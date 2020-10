Mit Alkohol am Steuer ist am Freitag um kurz nach 17 Uhr ein 41-jähriger Autofahrer in der Rotkreuzstraße erwischt worden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab eine Konzentration von 0,74 Promille, ein im Nachgang durchgeführter gerichtsverwertbarer Test eine Konzentration von 0,62 Promille. Laut Polizei drohen dem Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte in Flensburg sowie 500 Euro Bußgeld.