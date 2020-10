21 Autofahrer waren am Mittwoch zwischen 9.30 und 11 Uhr auf der Rennbahnstraße in Haßloch in Richtung Ortsausgang zu schnell unterwegs. Das stellte die Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle fest. Erlaubt sind dort 30 km/h. In drei Fällen war die Geschwindigkeit so hoch, dass die Fahrer ihren Führerschein für einen Monat los sind. Der Schnellste war mit 64 km/h unterwegs. Die Polizei Haßloch kündigt für die kommende Woche weitere Geschwindigkeitskontrollen in der Gemeinde an.