Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 16 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße stellte die Polizei eine „deutliche Alkoholisierung“ beim Fahrer fest. Angehalten worden war das Fahrzeug, weil die Insassen nicht angegurtet waren. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,7 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Da der Betroffene in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich erhoben, um das Strafverfahren zu sichern. Seine drei Mitfahrer zeigten zwar geringere Atemalkoholwerte als der Fahrer, waren jedoch auch alle drei nicht verkehrstüchtig. Daher wurde der Arbeitgeber verständigt, der die Betroffenen sowie den Transporter schließlich bei der Polizei abholte.