In Weidenthal soll das im Flächennutzungsplan ausgewiesene Mischgebiet im Bereich der Eisenkehlstraße zu einem Wohngebiet umgewandelt werden. Einem entsprechenden Antrag des Gemeinderats Weidenthal stimmte der Haupt- und Finanzausschuss des Verbandsgemeinderats am Montag zu.

In dem Gebiet, in dem es früher mehrere kleine Betriebe gegeben habe, sei inzwischen fast nur noch Wohnbebauung vorhanden, so Verbandsbürgermeister Manfred Kirr. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim habe auf Anfrage mitgeteilt, dass deshalb auf den vorhandenen nicht genutzten Flächen eine gewerbliche Ansiedlung nicht mehr möglich wäre. Um zu verhindern, dass es bei einem Antrag zur Ansiedlung eines Betriebs Probleme geben könnte, soll das Gelände nun als Wohngebiet ausgewiesen werden. In einem solchen ist ausschließlich nicht störendes Kleingewerbe, wie beispielsweise Freiberufler, erlaubt.