Misbah Khan, Landesvorsitzende der Grünen und Mitglied des Kreisverbands Bad Dürkheim, kandidiert auf der Liste der Grünen für den Bundestag. Sie will auch Direktkandidatin für den Wahlkreis werden.

Die 30-Jährige stammt aus Meckenheim, lebt aber in Mainz. Sie wurde bei der Mitgliederversammlung der Grünen im Kreis Bad Dürkheim einstimmig für die Landesliste nominiert. Sie war bei der vergangenen Bundestagswahl Direktkandidatin, dieser Wahlkampf habe ihr „sehr, sehr viel Spaß gemacht“. Ob sie sich erneut als Direktkandidatin bewerben werde, hänge davon ab, ob Mitglieder der anderen zum Wahlkreis gehörenden Kreisverbände eigene Kandidaten nominieren.

Die 29-jährige Svea Feldhaus aus Gönnheim wurde bei der Mitgliederversammlung in Wachenheim als neues Mitglied in den Kreisverband aufgenommen und von den 20 anwesenden Mitgliedern gleich als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Die Wahl war erforderlich, weil die im Juli 2019 gewählte Beisitzerin Heidi Horn aus Haßloch im Frühjahr zurückgetreten war. Laut Vorstandssprecherin Andrea Schranck hat der Kreisverband 180 Mitglieder. Schatzmeisterin Annette Maurer berichtete von einer gesunden Kassenlage.