Ab dem kommenden Jahr sollen die Mietkosten für die Nutzung von Räumen in Anwesen der Stadt Freinsheim steigen. Dafür sprachen sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses aus. Betroffen von den Änderungen sind der Bürgersaal des Von-Busch-Hofes, Remise und Kelterhaus des Retzeranwesens sowie das Alte Spital.

Das bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelte Rechnungsprüfungsamt habe moniert, dass die Mieten zu niedrig seien und die Nebenkostenpauschalen, die tatsächlich entstehenden Nebenkosten nicht abdecken würden, teilte Bürgermeister Matthias Weber (FWG) mit. Die Nebenkostenpauschalen sollen nach dem Willen der Ausschussmitglieder so erhöht werden, dass sie zukünftig die Kosten abdecken. Für den Von-Busch-Hof wurde ein Betrag von 150 Euro pro Tag, für die anderen Räume 70 Euro pro Tag festgelegt. Diese Nebenkostenpauschale müssen allerdings nur die Nutzer der Räume zahlen, die von der Zahlung einer Miete befreit sind. Dies sind: Kulturverein und Musikschule Freinsheim, Von-Busch-Hof-Konzertant, Musikverein Bobenheim am Berg, für Veranstaltungen im Alten Spital außerdem die Literarische Lese. Freinsheimer Vereine und Parteien können die Räume für zwei Veranstaltungen pro Jahr ohne Mietzahlung nutzen. Weder Miete noch Nebenkosten wird von den Institutionen der Verbandsgemeinde Freinsheim verlangt.

Mietpreise für mehrtägige Veranstaltungen unklar

Bei der Höhe der Miete werde zukünftig keine Unterscheidung zwischen Freinsheimer Bürgern und Auswärtigen mehr gemacht, so Weber. Auch deshalb, weil in der Vergangenheit immer wieder Freinsheimer, die Räume auf ihren Namen angemietet hätten, aber Auswärtige die Veranstalter waren.Die Miete für den Bürgersaal des Von-Busch-Hofes soll künftig 600 Euro pro Tag betragen, für das Alte Spital sollen für den Barocksaal 350 Euro pro Tag und für den Nebenraum 80 Euro verlangt werden, für Remise und Kelterhaus im Retzeranwesen je 150 Euro. Bei den Benutzungsordnungen sollen nicht nur die Preise, sondern auch einige weitere Punkte geändert werden. Etwa dazu, in welchem Zustand die Räume nach der Benutzung verlassen werden müssen und welche Konsequenzen drohen, wenn dies nicht beachtet wird. Keine Einigung gab es darüber, welche Mietpreise zukünftig bei mehrtägigen Veranstaltungen erhoben werden. Falls die Mitglieder des Stadtrats den Änderungen zustimmen, sollen die neuen Gebühren und Benutzungsordnungen ab Januar 2021 in Kraft treten.