Die Miete für Sozialwohnungen ist im Landkreis Bad Dürkheim seit 2021 um durchschnittlich 13,17 Prozent gestiegen. Das geht aus dem fortgeschriebenen „grundsicherungsrelevanten Mietspiegel“ hervor, mit dem sich der Kreissozialausschuss am Donnerstag befasst hat.

Dieser habe nichts mit dem allgemeinen Mietspiegel und auch nichts mit den Grenzwerten für die Wohngeldbewilligung zu tun, erklärte der Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD). Der „grundsicherungsrelevante Mietspiegel“ sei 2021 erstmals erstellt worden und müsse im Abstand von zwei Jahren fortgeschrieben werden.

Zum Start seien die Daten damals in einem aufwendigen Verfahren bei Vermietern ermittelt worden, berichtete Sachbearbeiter Michael Nicklas von der Kreisverwaltung. Die Fortschreibung basiere nun auf dem Verbraucherpreisindex. Die ermittelten Mietpreise seien die Höchstpreise, die für eine Wohnung für die Empfänger von Grundsicherung und ähnlichen Transferleistungen gezahlt werden. Dabei werde unterschieden nach der Anzahl der Mitglieder des jeweiligen Haushalts. Außerdem sei der Landkreis in vier Vergleichsräume unterteilt. Ein solcher sei die jeweilige Region, in der einem Sozialhilfe-Empfänger ein Umzug in eine Wohnung zumutbar ist, deren Miete den Festlegungen des Mietspiegels entspricht, erläuterte er.

Es fehlt Wohnraum für Leistungsempfänger

Bad Dürkheim und die Verbandsgemeinde Wachenheim gehören nach Nicklas’ Angaben zu einem Vergleichsraum. Hier betrug 2021 die Mietobergrenze für Wohnungen für eine Person rund 470 Euro, inzwischen sind es gut 532 Euro. Bei Haushalten mit fünf Personen stieg die Mietobergrenze von knapp 858 Euro auf knapp 881 Euro. Zu einem weiteren Vergleichsraum gehören Haßloch und die Verbandsgemeinde Deidesheim. 2021 lag hier die Mietobergrenze für eine Person bei 426 Euro, inzwischen sind es 482 Euro. Bei Haushalten mit fünf Personen wurden 2021 Mieten bis zu 848 Euro gezahlt, inzwischen sind es 960 Euro. Grünstadt sowie die Verbandsgemeinden Freinsheim und Leiningerland gehören ebenfalls zu einem Vergleichsraum. Hier ist für einen Haushalt mit einer Person die Mietobergrenze von rund 400 Euro auf knapp 453 Euro gestiegen. Bei einem Haushalt mit fünf Personen war 2021 die Mietobergrenze knapp 770 Euro, nun sind es 871 Euro. Am günstigsten sind die Mieten in der Verbandsgemeinde Lambrecht, die allein in einem Vergleichsraum ist. Knapp 379 Euro wurden 2021 als Höchstsatz an Miete für eine Person gezahlt, inzwischen sind es etwa 428 Euro. Bei einem Haushalt mit fünf Personen wurden 2021 als Höchstmiete rund 721 Euro gezahlt, inzwischen sind es 816 Euro.

Nicklas verwies darauf, dass die Mietobergrenzen beim „grundsicherungsrelevanten Mietspiegel“ höher sind, wie das Wohngeld, das dem entsprechenden Haushalt bewilligt werde. Das Hauptproblem könne damit nicht gelöst werden: „Wohnraum zu den entsprechenden Mietpreisen ist kaum vorhanden“, sagte der Sachbearbeiter.

Es müsse deshalb unbedingt zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden, ergänzte Jordan. Wie das angesichts der zunehmenden Regulierung und steigender Baupreise möglich sein soll, dazu sagte der Beigeordnete nichts.