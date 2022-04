Mit Michele Levy hat der Badminton- und Ski-Club (BSC) Bad Dürkheim eine neue Vorsitzende. Mit Mitglieder wählten sie bei der Jahreshauptversammlung als Nachfolgerin von Harald Schäfer.

„Wir sind glücklich, unsere Mitgliederversammlung wieder in gewohntem Rahmen abhalten zu können“, freute sich der scheidende Vorsitzende Harald Schäfer. Laut Schäfer soll es dieses Jahr wieder ein Schleifchenturnier und eine gemeinsame Wanderung geben. In der Jugendarbeit setzen Christoph Martiny und sein Trainerteam ihre Hoffnung auf die Kleinen, bei denen der BSC aktuell großen Zulauf habe. Ziel sei es, eine Schülermannschaft an den Start zu bringen. Bei den Erwachsenen belegten am Saisonende 20/21 die erste Mannschaft in der Bezirksliga Süd und die zweite Mannschaft in der Kreisliga Mitte jeweils den dritten Tabellenplatz. Geschäftsführerin Renate Schneider plant wieder mit der Bewirtschaftung des 36er-Schubkarchstands auf dem Wurstmarkt als Einnahmequelle. Daneben wurden Gisela und Erich Schubert für 40 Jahre im Verein geehrt, Christoph Muthwill für 25 Jahre. Willi Raab konnte seine Ehrung für 50 Jahre nicht persönlich entgegennehmen.