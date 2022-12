Welche Planeten am Winterhimmel zu sehen sind, weiß Michael Geissel. Der Autodidakt ist ein gefragter Dozent für Astronomie und Astrofotografie. Warum er sich für den Umweltschutz engagiert und in Kindergärten Kurse gibt.

Wer zurzeit den Himmel bei Nacht betrachtet, kann einige Planeten mit bloßem Auge sehen. „Jupiter ist auffällig hell, im Süden sieht man Uranus und im Sternbild Stier leuchtet Mars“, erklärt Michael Geissel. Er ist Dozent für Astronomie und Astrofotografie. Mars sei im Moment besonders hell und groß und falle am Nachthimmel enorm auf. Sogar seine rötliche Farbe sei in klaren Nächten zu erkennen.

Der Stern Aldebaran könne ebenfalls jetzt beobachtet werden, weiß Geissel. „Er ist Teil des Wintersechsecks und liegt von der Erde aus in Richtung des offenen Sternhaufens Hyaden.“ Der Astronom erzählt, dass die Plejaden, auch die Sieben Schwestern genannt, ebenfalls ein offener Sternhaufen seien, den man sehen könne. „Man sagt, dass die Indianer an den Plejaden ihre Sehstärke testeten.“

Geburtsstätte der Sterne

Er weist noch auf den Orionnebel im Südosten hin. Dies sei eine Geburtsstätte für Sterne. Und gegen 22 Uhr liege der Andromedanebel über unseren Köpfen. „Das ist unsere Schwestergalaxie. Wir werden irgendwann mit ihr kollidieren“, warnt er und beruhigt gleich wieder, denn dieses Ereignis wird erst in vier bis fünf Milliarden Jahren erwartet.

Um die Himmelskörper zu entdecken, muss man laut Geissel nicht unbedingt weit fahren. Er selbst wohnt in Deidesheim. Auf seiner Garage hat er eine kleine Sternwarte mit einer Remotekamera installiert. Wenn die Nacht klar ist, die Luftfeuchtigkeit gering und wenig Lichteinfluss in der Umgebung ist, dann zeigen sich die Sterne und Planeten auch denjenigen, die ohne optische Hilfsmittel Ausschau halten. Zur Zeit des Lockdowns war die Luftverschmutzung geringer als üblich, was nach Auskunft Geissels eine deutliche Sichtverbesserung ergab.

Hobby mit Hürden

Schon seit vierzig Jahren beschäftigt sich Geissel mit der Astronomie. Als am 12. April 1981 das erste Space Shuttle in den Weltraum startete, war er fasziniert. Der damals Zehnjährige verfolgte die Berichterstattung, sammelte alle Zeitungsartikel, zeichnete Sternkonstellationen und begann mit der Berechnung elliptischer Bahnen der Himmelskörper mithilfe der Kepler-Gleichungen. Seine Eltern konnten ihm nicht mehr folgen, ebenso wenig wie die Lehrer auf der Hauptschule, die er besuchte. „Samstags hatten wir eine AG, die sich mit Himmel und Erde beschäftigte. Den Unterrichtsstoff dazu bekam der Lehrer von mir“, erinnert er sich und schmunzelt.

Viele Hürden habe er nehmen müssen – auch finanzieller Art, denn der Kauf eines Teleskops war für die Familie nicht zu stemmen. Sein Interesse stieß auf Unverständnis und Desinteresse, sodass er sich sein Wissen selbst aneignen musste. Er machte eine Ausbildung zum Dreher und arbeitet nun seit 36 Jahren in Ludwigshafen bei der BASF AG auf dem Gebiet der Prozessleittechnik.

Kritik an Lichtverschmutzung

Daneben ist er ein gefragter Dozent für Astronomie und Astrofotografie. An seinen Kursen und Vorträgen nehmen Berufsastronomen und Astrophysiker teil. Regelmäßig wird er von den Planetarien in Mannheim, Saarlouis und Zweibrücken gebucht. Er ist Mitglied bei Pollichia und dem Astronomischen Verein Vorderpfalz, dessen Gründer er war. Geissel hilft beim Aufbau von Sternwarten und gibt Kaufempfehlungen für optische Geräte und Kameras.

Ein besonderes Anliegen sind ihm seine Besuche und Vorträge in Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen. Er will Interesse wecken und Fragen beantworten. Und er möchte darüber hinaus die Menschen für den Umweltschutz sensibilisieren. Ein Stichwort ist die Lichtverschmutzung, die ihm nicht nur die Sicht auf den Sternenhimmel trübt. Zu viel Licht in der Nacht habe Auswirkungen auf den Schlaf der Menschen und beeinflusse Pflanzen, Tiere und Insekten massiv. „Es gibt 3000 Schmetterlingsarten. Davon sind 90 Prozent nachtaktiv“, gibt er ein Beispiel. Diese würden durch zu hohe Lichtemissionen bedroht. Insekten seien bekanntermaßen für unser Ökosystem unerlässlich. „Wir müssen umdenken, um uns und unseren Planeten zu schützen“, sagt er. Es sei ein Irrglaube zu denken, wir könnten im Universum einen Planeten wie die Erde finden und bevölkern. „Es gibt keinen Plan B. Der nächste uns ähnliche Planet liegt rund 9000 Jahre entfernt“, sagt er und weist auf die uns zurzeit mögliche Raumfahrtgeschwindigkeit hin.

Praktische Beispiele

Ganz praktisch und anschaulich erklärt er Raum und Zeit. Er nennt Beispiele, die auch Laien eine Vorstellung von den Dimensionen geben können, indem er auf Reisegeschwindigkeit mit dem Auto zurückgreift, Basketbälle und Stecknadeln auf Fußballplätzen installiert. Geissel erklärt die Astrofotografie praxisnah. Das ist seine Stärke, die er als Autodidakt gewinnen konnte. Er lässt seine Kursteilnehmer die Kameras auseinander und wieder zusammenbauen, gibt Tipps und Tricks, was man auf seinen nächtlichen Beobachtungsexpeditionen dabeihaben und beachten sollte. Wenn er wie bei der partiellen Sonnenfinsternis oder bei der Auszeichnung Rumbachs als „Gemeinde unter den Sternen im Herbst“ unterwegs ist, hat er verschiedene optische Geräte dabei, denn nicht jeder sieht sofort etwas durch ein Teleskop. Er spricht die Menschen an und begeistert sie mit seiner Leidenschaft für die Sterne – und damit auch für den Umweltschutz.

„Ein geeignetes Fernglas bekommt man schon für 150 Euro. Das ist für Einsteiger gut, denn sie haben sofort eine 3-D-Sicht, weil sie mit beiden Augen gleichzeitig schauen“, sagt er. Teleskope und Kameras sind laut Geissel deutlich günstiger geworden und somit für Interessierte mittlerweile erschwinglich. Geissel träumt davon, die Polarlichter zu fotografieren. Er würde gerne zur Sternenbeobachtung in den Yellowstone Nationalpark reisen oder in Florida einmal bei einem Raketenstart dabei sein. Schon zweimal hat er den Raumfahrer Thomas Reiter getroffen und ihm gesagt: „Dass Sie eigentlich meinen Job haben, wissen Sie.“