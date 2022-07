Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) hat sich wegen der Pläne der Vulcan Energie Ressourcen GmbH, in Haßloch Lithium zu fördern, an Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) gewandt. Er fordert, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen.

Im Juni hat Vulcan Energie Ressourcen im Gemeinderat sein Projekt vorgestellt, westlich von Haßloch mit Tiefenbohrungen Lithium zu fördern und Teile des Orts mit der dabei gewonnenen Wärme zu versorgen. Dabei sei deutlich geworden, so Meyer im Schreiben an Schmitt und an die Landtagsabgeordneten des Wahlkreises, dass das Unternehmen seine Pläne auch ohne die Zustimmung des Gemeinderats realisieren könne. Vertreter des Landesamts für Geologie und Bergbau hätten das bestätigt.

Zahlreiche Haßlocher Bürger sorgten sich nun um die Sicherheit ihrer Häuser und der Gemeinde. Die Sorgen seien begründet, da laut Landesamt ein Risiko nicht ausgeschlossen werden könne. Mit Blick auf andere Kommunen, zum Beispiel Landau, in denen Bürgerinitiativen entstanden seien und schlechte Erfahrungen bei der Abwicklung im Schadensfall gemacht worden seien, „nützen Beteuerungen von Vulcan Energie, man werde etwaige Schäden unbürokratisch beheben, wenig“, so Meyer. Zudem müsse Haßloch mit weiteren Belastungen wie erhöhtem Lkw-Verkehr rechnen.

Das Unternehmen habe mittlerweile die ersten Schritte eingeleitet und die notwendigen Genehmigungen erhalten (Umweltverträglichkeitsprüfung). Er erwarte von den Entscheidungsträgern auf Landesebene, so Meyer, „dass gegen den ausdrücklichen Willen gemeindlicher Gremien in dieser Sache keine Entscheidungen getroffen werden können und die von mir geteilten Sorgen der Bürger ernst und wahrgenommen werden“. Angesichts der Tragweite der Maßnahme und der Risiken sei das „eine unerlässliche Grundbedingung“.