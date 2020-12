Nach einem Jahr in Doppelfunktion als erster Beigeordneter und Bürgermeister wurde Tobias Meyer (CDU) nun offiziell ins Amt des Gemeindechefs berufen. Coronabedingt gab es nur wenige offizielle Gratulationsworte.

Der Rahmen der Ernennung und Vereidigung von Tobias Meyer (CDU) zum Haßlocher Bürgermeister in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch war nicht so feierlich, wie dies in solchen Fällen üblich ist. Doch zumindest die beiden Hauptakteure, neben Meyer war dies Joachim Blöhs (Grüne), der Erste Beigeordnete der Gemeinde, taten ihr Bestes, damit das wichtige Ereignis würdevoll ablief.

Joachim Blöhs hatte die Aufgabe, den Bürgermeister zu ernennen, zu vereidigen und in sein Amt einzuführen. Mit den Worten „im Namen der Gemeinde Haßloch ernenne ich Herrn Tobias Meyer zum hauptamtlichen Bürgermeister“ überreichte er Meyer die Ernennungsurkunde. Den Eid auf das Grundgesetz und die Verfassung schwor Meyer mit der religiösen Formel „so wahr mir Gott helfe“. Mit der Ernennung wurde Meyer gleichzeitig für acht Jahre Beamter auf Zeit. Meyer war als Erster Beigeordneter und zuvor als Lehrer bisher schon Beamter.

FWG und Grüne hoffen auf gute Zusammenarbeit

„Herzlichen Glückwunsch, lieber Tobias“, gratulierte Blöhs, nachdem die Regularien beendet waren. Er erinnerte daran, dass Meyer wegen der Erkrankung des bisherigen Bürgermeisters Lothar Lorch (CDU) seit über einem Jahr in Doppelfunktion die Aufgaben des Bürgermeisters und des Ersten Beigeordneten übernehmen musste. „Dafür schulden wir ihm Dank“, sagte Blöhs. Als Ausdruck dieses Danks überreichte er eine Auswahl kulinarischer Spezialitäten – überwiegend in flüssiger Form. Für Ehefrau Charlotte Meyer, die „die Leidtragende“ dieser Doppelfunktion gewesen sei, gab es einen Blumenstrauß.

Es sei ihm „eine große Ehre“, dass er der Erste sei, der Meyer mit „Herr Bürgermeister“ anspreche, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Grohe. „Dass Du Bürgermeister kannst, musstest Du bereits beweisen“, sagte Grohe, der Meyer „eine gute, glückliche Hand bei Deinen Aufgaben in der Gemeinde Haßloch“ wünschte. Sie gehe davon aus, dass die Zusammenarbeit weiter so gut sei wie bisher, so Grünen-Fraktionssprecherin Pia Werner, die ebenso wie FWG-Fraktionssprecher Stefan Klamm Meyer gratulierte.

Die SPD nahm wegen der Pandemie nicht an der Ratssitzung teil, die anderen Oppositionsparteien gratulierten nicht.

Meyer kündigte an, dass zu einem späteren Zeitpunkt in einem „geeigneten Rahmen“ gefeiert werden soll.