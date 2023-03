Ab dieser Woche steht immer mittwochs, von 8 bis 13 Uhr, ein Verkaufsstand der Freinsheimer Metzgerei Appel am Obertor in Weisenheim am Sand. Dort gibt es seit der Schließung der Metzgerei Süss im November 2022 keinen Metzger mehr.

Er habe drei Verkaufswagen, die vor allem auf Wochenmärkten, aber auch in Orten der Region sowie bei Bauernmärkten und ähnlichen Veranstaltungen präsent sind, erzählt Reinhard Appel. Am Samstag sei er in seinem Laden in Freinsheim mit einer Kundin ins Gespräch gekommen. Diese habe bedauert, dass es in Weisenheim am Sand keinen Metzger mehr gibt und gesagt, dass die Metzgerei Süss eine große Lücke hinterlassen habe. „Ich habe ihr gesagt, dass ich mittwochs freie Kapazitäten habe“, berichtet Appel. Diese Kundin war FWG-Ratsmitglied Mayer-Pirrmann aus Weisenheim am Sand, die sofort Ortsbürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) angerufen hat.

Noch am Samstagnachmittag haben sich Appel und Bähr-Burkhardt getroffen. Der Ortschef habe den Standort am Obertor vorgeschlagen, sagt Appel. Vorläufig sei eine befristete Genehmigung für zwei Monate erteilt worden, in dieser Zeit müsse die Metzgerei nur die Nebenkosten zahlen, so Bähr-Burkhardt. Wenn die Metzgerei längerfristig nach Weisenheim kommen wolle, werde man einen Vertrag schließen, in dem eine Gebühr vereinbart werde.

Vier Meter lange Theke

Der Stand habe eine vier Meter lange Theke und werde alles bieten, was es in der Metzgerei gibt, informiert Appel. Saumagen und hausgemachte Knödel nennt er als einige Spezialitäten. „Zu 99 Prozent produzieren wir alles selbst“, betont er. Das Schweinefleisch sei von schwäbisch-hällischen Landschweinen aus der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Rind- und Kalbfleisch stamme von Hohenloher Weiderindern und ein Teil des Rindfleisches „liefert ein Bauer aus Assenheim, der selbst schlachtet“.

Er habe noch genug Mitarbeiter, um die Verkaufswagen neben seinem Geschäft in Freinsheim betreiben zu können, so Appel. Sie stehen unter anderem auf Wochenmärkten in Grünstadt, Frankenthal, Limburgerhof, Ludwigshafen-Friesenheim und Mannheim. Immer donnerstags ist ein Verkaufswagen in Birkenheide. Dort hatte die Metzgerei Süss eine Filiale, die Appel weiterführen wollte. Er habe aber kein Personal gefunden, bedauert Appel.