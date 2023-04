Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ihr macht das nächstes Jahr wieder, oder? Unbedingt!“ So kann man sich den Gästetenor bei der Premiere der Dürkheimer Salinen-Serenade 2019 vorstellen. Der Förderverein Gradierbau war erfreut und willens für ein Dacapo – es erlag einem Virus. So hat es drei Jahre bis zum nächsten kulinarisch-musikalischen Abend in einmaliger Atmosphäre gedauert: Am Freitag, 24. Juni, öffnet sich das Bauwerk exklusiv für bis zu 250 Gäste.

Für das lange Warten entschädigt der Verein mit erweitertem Angebot. Neben dem „Salinensekt“ zum Empfang werden sechs statt zuvor fünf