Auf dem Lambrechter Friedhof gibt es kaum noch freie Urnengrabstätten. Das teilte Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) im Haupt- und Bauausschuss mit. Die Ausschüsse stimmten der Anlegung von 24 weiteren Urnengrabstätten zu. Wie Müller erläuterte, ist dafür Platz am oberen Rand des vorhandenen Urnengrabfeldes. Im Anschluss an zwei Erdgräber, die hier sind, ist eine frei Fläche, auf der derzeit eine große Tonne mit Splitt stehe. Auf diesem Gelände sollen vier Urnenfelder mit jeweils sechs Urnengräbern angelegt werden. Mit den Arbeiten wurde die in Elmstein ansässige Firma Winfried Schaaf beauftragt. Es entstehen Kosten in Höhe von rund 5400 Euro.