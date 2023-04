Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt will den geschwächten Gastronomen unter die Arme greifen: So sollen die Betriebe mehr Platz für ihre Außenbestuhlung erhalten. Dafür hat sich der Stadtrat am Donnerstag ausgesprochen. Auch eine Altstadtsperrung könnte damit verbunden sein. Die Verwaltung wurde mit der Prüfung beauftragt.

Der Stadtrat sieht seine Beschlüsse als Gesamthilfspaket an, das auch Stundungen von Gebühren umfasst. So müssen Gastronomiebetriebe, die eine Ausnahmegenehmigung zum Aufstellen