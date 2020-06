Die Schonzeit für Rehe ist zu Ende. Doch wenn die Jäger im Dürkheimer und Kallstadter Wald derzeit nach Wild suchen, kann es sein, dass sie nicht fündig werden. Offenbar haben sie nämlich einen ganz besonderen Konkurrenten bekommen. Um wen es sich dabei handelt?

Morgens um 9 Uhr knipste der Auslöser einer Wildkamera im Kallstadter Wald eine seltenes Tier. Ein Luchs schlenderte seelenruhig durch den Wald. „Ich habe jetzt schon öfters von Luchssichtungen in unserem Revier und in der Umgebung gehört“, erzählt Johannes Rottländer, der Leiter des Reviers Ganerben. Tatsächlich handelt es sich offenbar sogar um eine kleine Luchsfamilie, die zuletzt durch die Gegend streifte. „Die Tiere haben ja eine sehr große Reichweite, ob sie immer noch in unserem Revier sind, und wie oft sie wiederkommen, bleibt abzuwarten“, erzählt der Förster. Er betont: „Man kann schon sagen, dass ein Luchs im Jahr so 70 Rehe reißt. Das Wild ist seine Lieblingsspeise, aber er frisst auch Mäuse, Hasen und sogar kleinere Wildschweine.“

Wild wird vorsichtiger

So mancher Waldbesitzer in der Region hat sich schon gewundert, warum er zuletzt auf immer weniger Wild im Wald getroffen ist. Braucht man nun bald keine Jäger mehr, um das ökologische Gleichgewicht zu halten?„Es kann natürlich schon sein, dass die Existenz von einem Luchs dazu führt, dass das Wild noch vorsichtiger wird“, so der Revierleiter. Womöglich komme es auch zu einem Gleichgewicht zwischen Mensch und Raubtier in Sachen Wildjagd.

Der Förster betont weiter: „Momentan kann man die Auswirkungen des Luchses auf unser Revier nicht so einschätzen. Man muss mal schauen, wenn die Saison vorbei ist, was das Raubtier in Sachen Wildbestand so ausgemacht hat. Allerdings würde ich schon sagen, dass das generell ökologisch ein Erfolg ist, wenn sich ein Luchs hier niederlässt.“ Der Förster erklärt: „Wir wollen ja viele gesunde Bäume haben, die wachsen. Und das Wild macht sich ja gerne an Eichen und Tannen zu schaffen.“

Mit Sendern ausgestattet

Die meisten Luchse, die vor wenigen Jahren in der Pfalz ausgesetzt worden sind, sind mit Sendern ausgestattet. Die Bewegung der Tiere, die für den Menschen keine Gefahr darstellen, sind im Internet nachvollziehbar. Was für das Tier selbst auch eine Lebensversicherung bedeutet. Denkt ein Jäger, er müsse sich dem tierischen Konkurrenten entledigen – es wäre eine äußerst schlechte Idee. Bei einem Abschuss eines Luchses droht dem Schützen nämlich eine saftige Geldbuße im fünfstelligen Eurobereich und zudem eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren.