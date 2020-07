Mehr Kontrollen der geparkten Autos forderten Mitglieder des Gemeinderats Weidenthal in einer Sitzung am Dienstag.

Als Beispiel nannte Peter Monath (CDU) die Einfahrt der Straße Am Dittsteg. Dort werde häufig behindernd geparkt, sagte er. Deshalb sollte dort verstärkt kontrolliert werden. Auch in der Straße Im Langental seien Kontrollen erforderlich, fügte Hildegard Schöneberger (FWG) hinzu.

In der Weißenbachstraße werde ebenfalls behindernd geparkt, so Bürgermeister Ralf Kretner (CDU). Er kündigte an, dass zukünftig mehr kontrolliert werde, denn die Verbandsgemeinde Lambrecht habe das dafür erforderliche Personal seit 1. Juli aufgestockt.