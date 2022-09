Die Besucher des Alten Friedhofs an der Bahnhofsstraße sollen Wege und Flächen besser begehen können. Deshalb sollen Absenkungen aufgefüllt und eingeebnet werden.

Ein Gesamtkonzept, gerade für den östlichen Friedhofsbereich, in denen die Gemeinde keine weiteren Grabrechte mehr vergibt, soll für einen längeren Zeitraum zurückgestellt bleiben. Weil die Friedhofsverwaltung Gräber abräumt, deren Nutzungsrecht abgelaufen ist, bilden sich auf der gesamten Friedhofsflächen immer wieder unebene Stellen. Um diese aufzufüllen, will die Verwaltung eine größere Menge steinfreien Boden kaufen. Sie will so Schäden an Gräbern und Maschinen vermeiden sowie die Arbeiten zum Verfüllen und Einebnen schnell umsetzten. Auf eine Einsaat soll verzichtet werden, da blumen- und artenreiche Mischungen laut Verwaltung mehrere Mähgänge erforderten. Bisher seien diese Flächen der „natürlichen Sukzession“ überlassen worden, was zu einem naturnahen und insektenfreundlichen Bewuchs geführt habe.

Grüne Oase

Die CDU-Fraktion hatte das Thema mit einem Antrag im Feld-, Wald- und Umweltschutzausschuss wieder aufgegriffen. Der Alte Friedhof sei mit seinen schönen alten Bäumen eine grüne Oase und ein wichtiger Bestandteil der Naherholung. Allerdings gerade für ältere Menschen, die auf einen Rollator angewiesen seien, sei der Friedhof schwer zu begehen und zu befahren. In der Vergangenheit sei bereits in den Gremien der Beschluss gefasst worden, in einigen Bereichen die Nutzungsrechte nicht mehr zu verlängern, um eine Neugestaltung zu ermöglichen. „Allerdings ergeben die seither entstandenen Freiflächen ein ungeordnetes und wenig attraktives Bild“, heißt es im Antrag weiter. Flächen sollen geebnet und bestehende Wege gesichert, auf bereits entstandenen Freiflächen geeignete Gras- und Blumensamen gesät werden, „damit ein einheitliches, schönes Bild entsteht“. Auf größeren Freiflächen soll ein Konzept mit der Denkmalbehörde erarbeitet und die zukünftige Gestaltung angegangen werden.

Die Verwaltung verweist darauf, dass ein Gestaltungskonzept für den östlichen Bereich, der zukünftig nach und nach frei wird, bereits diskutiert wurde. Grundsätzlich solle eine Rasen- oder Wiesenfläche entstehen, die gewonnene Freifläche aber als Friedhofsfläche gewidmet bleiben. Bei erhöhtem Platzbedarf könnten dort wieder Gräber eingerichtet werden. Weitere Überlegungen oder eine detaillierte Planung habe die Verwaltung zurückgestellt, bis ausreichend große Flächen entstanden seien. Gerechnet werden damit erst in 10 bis 15 Jahren. Die Planungen zur Gestaltung der freiwerdenden Fläche zwischen Eingang und Trauerhalle sind deshalb weiter zurückgestellt.