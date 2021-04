Die Erhöhung der Nebenkostenpauschale für städtische Gebäude wie den Von-Busch-Hof wird von den Kulturvereinen stark kritisiert. Gerade in Corona-Zeiten treffe dies die Vereine hart.

Von 70 auf 150 Euro steigt die Pauschale für den Bürgersaal im Von-Busch-Hof. Kulturschaffende Vereine wie Von-Busch-Hof-Konzertant, Kulturverein oder Musikschule müssen diese Pauschale statt einer Mietgebühr bezahlen. Die Mietgebühr steigt von 500 auf 600 Euro und ist beispielsweise für private Feiern zu entrichten. Andere Vereine sowie Parteien zahlen für zwei Veranstaltungen im Jahr 150 Euro für die Nebenkosten, für jede weitere Veranstaltung im Bürgersaal sind die normalen Mietgebühren von 600 Euro fällig. Laut Beschluss des Stadtrats vom Donnerstag gelten die neuen Gebührensätze ab 1. Januar 2021.

Laut Wolfgang Buß, Vorsitzender des Vereins Von-Busch-Hof-Konzertant, ist die Erhöhung der Nebenkostenpauschale um 80 Euro „enttäuschend und deprimierend“. Seine Kritik hat er in einem Brief an den Stadtrat deutlich gemacht. Schließlich verdanke die Stadt ihre Attraktivität nicht zuletzt der regen kulturellen Vielfalt, die durch die Vereine dargeboten werde. Diese würden durch Corona jetzt besonders schwierige Zeiten durchmachen. „In diesem Moment aus finanzwirtschaftlichen Gründen bezüglich der Nebenkostenpauschale eine massive Kostensteigerung zu beschließen, erscheint uns unbedacht“, so Buß. Denn trotz dieser Erhöhung könne die Stadt wohl auch künftig die städtischen Einrichtungen nicht kostendeckend betreiben.

„Müssen diesen schwierigen Weg gehen“

Der für die städtischen Liegenschaften zuständige Beigeordnete Willi Simon (FDP) machte im Stadtrat am Donnerstag eine andere Rechnung auf. Anlass für „angemessenere Nutzungsentgelte“ für die städtischen Gebäude sei ein Prüfbericht der Kreisverwaltung und ein Betriebsdefizit von 328.000 Euro in den Jahren von 2005 bis 2019 gewesen. Die kulturellen Vereine müssten künftig nur einen Euro Eintritt pro Person mehr verlangen, um die Erhöhung der Nebenkostenpauschale um 80 Euro wieder auszugleichen. „Damit wird den Vereinen bestimmt nicht die finanzielle Grundlage entzogen“, betonte Simon. Zudem müssten die Kulturvereine nur die Nebenkostenpauschale zahlen. „Wir würden 45.000 Euro mehr einnehmen, wenn wir stattdessen fremdvermieten würden.“ Klaus Schmitz (Grüne) stellte den Antrag, den ganzen Punkt zu vertagen, da sich die Ratsmitglieder noch nicht mit der erst kurz vor der Sitzung bekannt gewordenen Vereinskritik hätten beschäftigen können. Dies wurde jedoch von der Ratsmehrheit abgelehnt.

SPD-Fraktionsvorsitzende Angela Hubach kritisierte den Zeitpunkt der Erhöhung. Sie plädierte für einen „sanfteren Anstieg“, die Kostensteigerung um mehr als 100 Prozent sei einfach zu hoch. Sie stimmte am Ende gegen die neue Gebührenordnung. Ihr Fraktionskollege Stephan Ballhausen sah dies anders. Man habe die Nutzungsentgelte bisher festgesetzt, „ohne auf die Kosten zu schauen“. Die Vereine seien insbesondere wegen der Corona-Krise sehr besorgt, denn wegen der Abstandsregel dürften nur 70 Leute in den Bürgersaal.

„Wir müssen diesen schwierigen Weg gehen“, betonte Barbara Reibold-Niederauer (CDU), die aber wie ihr Fraktionskollege Dennis Freitag kritisierte, dass laut der neuen Mietpreisliste die Institutionen der Verbandsgemeinde gar nichts bezahlen müssen. Bürgermeister Matthias Weber (FWG) erwiderte, dass davon jedoch die Freinsheimer Schulen sowie die Kindergärten profitierten.

Neue Preise auch für Kelterhaus, Remise und Spital

FWG-Ratsmitglied Silke Bähr regte an, in der Mietpreisliste die Weitervermietungen in Form von Standgebühren zu berücksichtigen. Simons Vorschlag, dann die Rabatte bei mehrtägigen Vermietungen zu streichen, wurde von den Ratsmitgliedern angenommen. Auch für Remise und Kelterhaus (150 Euro Miete, 70 Euro Nebenkostenpauschale) sowie Altes Spital (40 bis 350 Euro Miete je nach Raum und Dauer/70 Euro NKP) gilt ab 1. Januar eine neue Mietpreisliste.