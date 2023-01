Elf Einbrüche oder Einbruchsversuche in Wohngebäude hat die Polizei Bad Dürkheim seit Mitte Dezember registriert. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr. Wie die Polizei reagiert und wie sich Bürger schützen können.

„Kellertür stoppt Eindringlinge“, „Einbrecher dringen über Balkon ein“, „Hausbesitzer stören Einbrecher“ – das sind nur drei der Überschriften aus unserer Berichterstattung der vergangenen Tage. Und der Eindruck trügt nicht: Derzeit registriert die Polizei Bad Dürkheim relativ viele Einbrüche, wobei die meisten im Versuchsstadium stecken bleiben. Elfmal machten sich seit Mitte Dezember Unbekannte an Haus-, Terrassen- und Kellertüren oder Fenstern von Wohnhäusern zu schaffen, um ins Gebäude zu gelangen. Auch wenn noch keine endgültige Statistik vorliegt: „Das ist schon ein Anstieg, wobei wir in den Corona-Jahren eine Delle hatten, weil fast jeder zu Hause war“, sagt Daniel Mischon, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Bad Dürkheim.

Ob Erpolzheim, Wachenheim oder Bad Dürkheim – eine regionale Häufung der Taten ist nicht feststellbar, hat eine Analyse Mischons ergeben. Häufiger betroffen seien allerdings generell Wohngebiete in der Nähe von Schnell- oder Landesstraßen sowie in Feldrandlage, weil sie den Tätern bessere und schnellere Fluchtmöglichkeiten bieten. Anders als oft vermutet, schlagen die Täter laut Mischon eher tagsüber als nachts zu, wobei sie den Schutz der Dunkelheit am späten Nachmittag oder am frühen Abend nutzten. Dabei nähmen sie auch in Kauf, dass noch Menschen im Gebäude sind. So versuchten sich Einbrecher am Montagabend Zutritt zu einem Haus in Erpolzheim zu verschaffen, während sich der Bewohner im Wohnzimmer aufhielt und der Fernseher lief.

Verstärkte Streifen in Wohngebieten

Die Polizei reagiert mit verstärkten Streifen in Wohngebieten. „Aber wir können nicht überall sein“, verdeutlicht Mischon. Daher sind die Beamten auf Mithilfe angewiesen: „Wir appellieren immer wieder an die Menschen, uns über verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu informieren. Wichtig ist, sich das Fahrzeug oder gar das Kennzeichen zu merken“, erklärt Mischon. Die Polizei sei froh über jeden Hinweis und gehe diesem nach. „Wenn sich dann rausstellt, dass ein vermeintlich Verdächtiger ein Verwandtenbesuch zwei Straßen weiter war, ist das auch in Ordnung“, ergänzt er.

Ein Vorteil in kleineren Städten und Gemeinden sei, dass man sich in der Regel untereinander kenne und eine gute Nachbarschaft pflege. Doch Mischon betont auch: „Wir brauchen keine Helden, das heißt, niemand soll sich selbst in Gefahr begeben, wenn er etwas Verdächtiges bemerkt hat.“ Ob die jüngsten Einbrüche von regionalen oder sogenannten reisenden Tätergruppen begangen wurden, könne er nicht sagen. Das müssten die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.

Es blieb beim Versuch

Auffällig: Bei vielen Taten der vergangenen Wochen blieb es beim Versuch, weil Türen oder Fenster den Werkzeugen der Einbrecher standhielten. Generell seien Neubauten und sanierte Gebäude einbruchsicherer als ältere, sagt Mischon. Nach wie vor bietet die Polizeiinspektion Bad Dürkheim eine kostenlose Grundschutzberatung an, bei der die Beamten nach Hause kommen und dem Hauseigentümer nach einer Analyse Tipps geben, wie er sein Zuhause sicherer machen kann.

Dabei können schon Kleinigkeiten wie abschließbare Fenstergriffe für mehr Sicherheit sorgen, auch das Herunterlassen der Rollläden, wenn man das Haus verlässt, erschwere Einbrüche. Wichtig sei zudem, immer abzuschließen und die Tür nicht einfach hinter sich zuzuziehen, rät Mischon. „Gekippte Fenster oder Terrassentüren sind von außen zu öffnen, wenn man weiß, wie es geht“, warnt der stellvertretende Inspektionsleiter. Hilfreich seien auch Bewegungsmelder oder gar Überwachungskameras auf dem eigenen Grundstück.

Briefkasten regelmäßig leeren

Sei man ein paar Tage nicht zu Hause, gelte es sicherzustellen, dass der Briefkasten regelmäßig geleert wird. Auch die Aktivitäten in den sozialen Medien könnten den Tätern Hinweise auf ein leerstehendes Objekt geben. Natürlich wolle man niemandem verbieten, seine Urlaubsfreude öffentlich zu teilen, allerdings könne dies auch ein „kleiner Baustein“ sein, der einen Einbruch begünstige. Ein größerer Baustein ist jedoch mangelnde Vorsicht: Besonders einfach hatte es kürzlich ein Täter bei einem „Einbruch“ im Dienstgebiet der Dürkheimer Polizeiinspektion: Der Schlüssel zur Eingangstür steckte noch. Auch davon, Schlüssel unter der Fußmatte oder in einem Blumentopf zu deponieren, rät Mischon dringend ab.

Noch Fragen?

Wer sich für die Grundschutzberatung interessiert, kann sich bei der Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.