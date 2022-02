Medienkisten für Schulen und Kindertagesstätten gibt es bereits. Jetzt bietet die Gemeindebücherei auch Kisten an, die für die Nutzung in Senioren- und Pflegeheimen gedacht sind.

Die Zusammenstellung der Medienkisten für Senioren geht auf eine Anregung im Sozialausschuss zurück. Die Büchereileitung und das Seniorenbüro haben das Projekt in enger Abstimmung mit dem Haus Rebental und dem Theodor-Friedrich-Haus umgesetzt. Herausgekommen sind vier Medienkisten mit insgesamt 61 Titeln. Die Kisten setzen unterschiedliche Schwerpunkte und behandeln Themenfelder wie beispielsweise „Heimat und Mundart“ oder „Bewegung und Aktivierung“.

Die beiden Haßlocher Senioreneinrichtungen können die Medienkisten in der Bücherei ausleihen. Zur offiziellen Einführung der Medienkisten begrüßten Bürgermeister Tobias Meyer, Büchereileiterin Gabi Pfadt und Beate Gebhard-Diehl aus dem Seniorenbüro die stellvertretende Leiterin Sozialer Dienst, Tanja Metter, aus dem Haus Rebental in der Bücherei. Sie nahm zwei Kisten mit und zeigte sich überzeugt, dass die Inhalte bei den Bewohnern Anklang finden werden. Sie begrüßte die breite Palette an Medien, zu denen beispielsweise auch Puzzles oder Gedächtnisspiele gehören. Auch das Theodor-Friedrich-Haus bekommt zwei Medienkisten. Diese konnte aber wegen der aktuellen Corona-Lage in der Einrichtung kein Vertreter persönlich entgegennehmen.

Für die Anschaffung dieser Medienkisten wurden im Haushalt der Gemeinde 1000 Euro bereitgestellt. „Damit der Inhalt auf Dauer nicht eintönig wird, möchten wir die Auswahl der Medien in Absprache mit den Einrichtungen in regelmäßigen Abständen austauschen und ergänzen“, so Büchereileiterin Gabi Pfadt. Bürgermeister Tobias Meyer freut sich über die Umsetzung des Angebots:.„Wir möchten eine breite Zielgruppe ansprechen und erreichen mit den Medienkisten für Senioren- und Pflegeheime auch die Menschen, die es in den meisten Fällen nicht mehr selbstständig in die Bücherei schaffen.“