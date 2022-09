Seit wenigen Wochen heißt der neue Präsident des Rotary Clubs Matthias Pfeiffer. Er löste turnusgemäß nach einem Jahr Annette Siegrist ab. 22.500 Euro hat der Club für Flutopfer an der Ahr und für ein Flüchtlingslager in der Republik Moldau gespendet.

Der 58-jährige Pfeiffer, der mit seiner Familie in Kallstadt wohnt, möchte während seiner Amtszeit das Thema „Natur- und Artenschutz“ in den Mittelpunkt stellen. Damit schließe er thematisch direkt an das weiter gefasste Thema „Nachhaltigkeit“ seiner Vorgängerin Siegrist an, erklärte der Kallstadter, der in Ludwigshafen aufgewachsen ist.

Pfeiffer trat dem Rotary Club kurz nach seiner Gründung 2010 bei. Es hatte für ihn einen „gewissen Charme“, dadurch Bekanntschaften und darüber hinaus auch Freundschaften schließen und gleichzeitig soziales Engagement zeigen zu können. Natur- und Artenschutz liegen dem Chemiker, der Geschäftsführer eines Klebstoffe herstellenden Betriebes in Ludwigshafen ist, nach eigener Aussage „am Herzen“. „Es geht um unsere Zukunft“, ist der 58-jährige Vater einer Tochter überzeugt.

Umweltschutz auch international auf der Agenda

Ein nicht zu übersehendes Indiz dafür, dass da was schiefläuft, ist in seinen Augen die schrumpfende Vielfalt der Insekten. Man müsse bestrebt sein, die Dinge „schnell zu verstehen und abzustellen“. Ein Vorzug ist es für den Kallstadter, dass sich das gesellschaftliche Engagement von Rotary weltweit erstreckt und das Thema Umweltschutz entsprechend auch international auf der Rotarier-Agenda steht. Aus der eigenen Komfortzone herauszukommen hält der 58-jährige Naturwissenschaftler für dringend geboten. Keine Verantwortung zu übernehmen und nur das eigene Wohl in den Vordergrund zu stellen, das könne nicht gut gehen, meint der Kallstadter. Neben dem Thema Natur und Artenvielfalt steht für Pfeiffer weiter die Unterstützung für Ukrainer an vorderster Stelle.

„Magische Weinprobe“ bringt 4000 Euro

Die „Magische Weinprobe“ mit Nicolai Friedrich im April brachte den Rotariern gut 4000 Euro Gewinn. Zusätzlich warben die Dürkheimer Gelder von Rotary Deutschland und Rotary International ein und bekamen Spenden von einem befreundeten Rotary Club aus Berlin. Auf diese Art und Weise konnte man den Verein AHRche mit 22.500 Euro bedenken. Der Verein betreibt den Wiederaufbau von Projekten für Kinder und Jugendliche im Ahrtal und engagiert sich in einem Erstauffanglager für ukrainische Flüchtlinge in der Republik Moldau.