Gilt sie nun, die generelle Maskenpflicht in Gremiensitzungen, oder nicht? Nach einem RHEINPFALZ-Bericht über Debatten dazu im Haßlocher Hauptausschuss gab es am Montag auch von Behördenseite recht unterschiedliche Aussagen. Am Ende jedoch war klar, was Sache ist.

„Künftig keine Chance für Masken-Verweigerer“: Das war am Samstag die Überschrift über einem Artikel zu Auseinandersetzungen im Hauptausschuss in Haßloch. Auslöser