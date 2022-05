Die Sanierung der Brücke Am Affenstein in Dirmstein geht bisher nicht voran – doch das könnte sich bald ändern. Die Schwierigkeit bei der Sanierung der maroden Brücke war bisher ihre Nähe zu der als Naturdenkmal eingestuften Platane, die allgemein als Dicker Baum bekannt ist. Die Befürchtung: Bei den Bauarbeiten könnten die Wurzeln des mächtigen Baumes beschädigt werden. Um dieses Risiko nicht einzugehen und seine Wurzeln zu erhalten, hätte die Brücke nach Westen versetzt werden müssen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses konnte in der Hinsicht aber Entwarnung gegeben werden: Ein Gutachten hat inzwischen ergeben, dass Teile des Wurzelwerkes entfernt werden können. Nach Einschätzung des Gutachters sei „der Verlust der Wurzeln innerhalb des alten Bauwerks von der Platane zu verkraften“. Diese neuen Erkenntnisse könnten der dringend nötigen Sanierung einen Schub geben.