Die Marlachbrücke an der Kreisstraße 8 bei Meckenheim wird für rund 450.000 Euro leicht versetzt neu gebaut. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Das aus dem Jahr 1900 stammende Bauwerk ist in einem schlechten Zustand, die Standsicherheit ist gefährdet. Der für den Bauabteilung zuständige Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann (CDU) erklärte, es gebe massive Risse in dem Gewölbe. Eine Instandsetzung sei nicht wirtschaftlich, teilte die Verwaltung weiter mit. Auf längere Sicht sei die Erhaltung des Gewölbes der Brücke mit hohen Kosten verbunden, wobei schon jetzt Verstärkungsmaßnahmen und die Erneuerung von Bauteilen notwendig seien. „Aus diesen Gründen wird der Neubau der Brücke priorisiert“, so die Verwaltung. Heißt zugleich: Die alte Brücke wird abgetragen.

Das Bauprojekt wird mit 65 Prozent vom Land bezuschusst. Laut Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) habe die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) die wasserrechtliche Genehmigung für den Ersatzbau erteilt. Aktuell würde das Bestandsmaterial auf Schadstoffe untersucht. Während der Bauphase wird die Rödersheimer Straße gesperrt. Ein Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) hatte im vergangenen Oktober im Meckenheimer Gemeinderat von einer Bauzeit von etwa neun Monaten gesprochen. Auf Anfrage hat LBM-Dienststellenleiter Martin Schafft erklärt, dass wenn die Vergabevorschläge zügig die politischen Gremien passieren, Mitte Juli mit dem Abriss der alten und dem Bau der neuen Brücke begonnen werden kann.