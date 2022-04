Die Bauarbeiten an der Marlachbrücke an der Kreisstraße 8/Rödersheimer Straße nähern sich dem Ende. Nach einer Bauzeit von etwa siebeneinhalb Monaten übergibt der mit der Planung und dem Bau der Brücke beauftragte Landesbetrieb Mobilität Speyer am Freitag, 29. April, das neue Bauwerk an den Kreis Bad Dürkheim. Der Neubau der Marlachbrücke hatte am 11. Oktober 2021 mit dem Abbruch der alten Gewölbebrücke begonnen. Das aus dem Jahr 1900 stammende Bauwerk war in einem schlechten Zustand, es zeigten sich Risse, und die Standsicherheit der Brücke war gefährdet. Trotz witterungsbedingter Verzögerungen und Lieferproblemen beim Baumaterial konnte die veranschlagte Bauzeit laut LBM weitestgehend eingehalten werden. Der Kreis Bad Dürkheim will die neue Brücke nun für den öffentlichen Verkehr freigeben und dabei zusammen mit interessierten Meckenheimer Bürgern am Freitag ab 10 Uhr die Absperrung symbolisch von der Brücke räumen.