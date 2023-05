Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Marktschwärmerei bricht in Weisenheim am Berg ihre Zelte ab und schlägt sie künftig in Freinsheim beim FV wieder auf. Warum die Kunden am alten Standort wegblieben, weiß Betreiberin Gabi Gründling nicht. Ob es die Preise der Waren sind?

„Meine Marktschwärmerei am Spritzenhaus zieht Ende November nach Freinsheim um“, kündigt Gründerin und Initiatorin Gabi Gründling an. Grund: „Die Nachfrage