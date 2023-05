Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Frau mutterseelenallein mit dem Lada durch Zentralasien zu reisen, ist ein Abenteuer. Wer wie Margot Flügel-Anhalt Augenzeugin der Demonstrationen im Iran oder der Jahrhundertflut in Pakistan wird, erlebt Zeitgeschichte. Am 10. November berichtet die 68-Jährige in Haßloch von ihren Reisen.

Schon mit 24 Jahren reiste Margot Flügel-Anhalt 13 Monate durch Nordamerika. Sie lief den Jakobsweg und tourte mit der Familie ein halbes Jahr durch Portugal. Mit 64 Jahren stieg sie auf ihr Motorrad