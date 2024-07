Mit einer Party mit 300 Gästen im Weingut Kesselring haben ehren- und hauptamtliche Malteser den 30. Geburtstag der Malteser-Jugend Ellerstadt gefeiert. 1994 wurde die Malteser-Jugend in Ellerstadt im Keller des evangelischen Kindergartens mit 20 Jugendlichen gegründet, aus der vier Jahre später die Ortsgliederung Ellerstadt hervorging. Eine Idee aus dem Gründungsjahr wurde später vielerorts aufgegriffen und besteht bis heute: die Weihnachtskinderbetreuung.

Als feste Konstante in der Woche treffen sich die Jungen und Mädchen dienstags von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr zur Gruppenstunde im Feuerwehrhaus in der Bruchstraße 193. Neben Spielen und Basteln erlernen sie hier auch die Grundlagen der Ersten Hilfe. „Wir üben zum Beispiel mit den Kindern, wie man einen Verband anlegt oder ein Pflaster schneidet und führen sie langsam und altersgemäß an ihre Aufgaben bei den Maltesern heran“, sagt Holger Kesselring, der die Jugendgruppe in Ellerstadt von Anfang an leitete. Informationen zur Gruppenstunde gibt’s per Mail an Alexander.Matheis@malteser.org,

Barbara.Wendel@malteser.org oder Holger.Kesselring@malteser.org.