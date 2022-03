Die Malteser Ortsgruppe Ellerstadt hat eine neue Kindergruppe auf die Beine gestellt und hofft, damit die Grundlage für den Neuanfang des Malteser Hilfsdienstes im Ort gelegt zu haben.

Die erste Kindergruppe hatten die Malteser in Ellerstadt 1994 gegründet. Erwachsene kamen 1998 dazu. Nachdem die Kinder über die Jugend- in die Erwachsenengruppe integriert wurden, gab es permanent Nachwuchsprobleme. Vor drei Jahren musste die Jugendarbeit ganz eingestellt werden.

Nach Informationen des Ortsbeauftragten Holger Kesselring wurde am 1. März der Grundstein für eine neue Jugendgruppe gelegt. „Wir haben jetzt zwischen acht und zehn Jugendliche, die Interesse gezeigt haben, bei uns einzusteigen“, berichtet er. Die Sechs- bis Zwölfjährigen sollen spielerisch langsam auf Arbeit und Aufgaben der Malteser vorbereitet werden. „Wir üben mit ihnen, wie man einen Verband anlegt, ein Pflaster schneidet und wollen sie so an die Inhalte der Ersten Hilfe heranführen“, sagt der Ortsbeauftragte. Er hoffe, dass die Kinder später in die Jugendgruppe wechseln und danach in den aktiven Dienst einsteigen.

Neue Räume in der Bruchstraße

Geleitet wird die Kindergruppe von Ortsjugendsprecher Fabio Roverato, der in seiner Arbeit von den ausgebildeten Gruppenleitern Alexander Matheis, Barbara und Julian Wendel sowie Andreas Kreiselmeier tatkräftig unterstützt wird. „Wir setzen bei unserem Neustart sehr auf die Kinder und hoffen, dass sie lange bei uns bleiben, damit die Zukunft unserer Ortsgruppe gesichert ist“, sagt Kesselring. Er sei froh, dass die Gruppe im Feuerwehrgerätehaus der Ellerstadter Wehr in der Bruchstraße 193 neue Räumlichkeiten gefunden hat.

Kontakt

Die Malteser-Kindergruppe trifft sich dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus, Bruchstraße 193.

Weitere Informationen per E-Mail an

Holger.Kesselring@malteser.org oder an Fabio.Roverato@malteser.org.