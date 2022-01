Einen modischen Vorreiter hat Kurt Merkel im Hof. Das originell gebastelte Blumentopfmännchen des Haßlochers, einst das Geburtstagsgeschenk eines guten Freundes, hat vielen Leuten etwas voraus: Einen Friseurtermin braucht der kleine Kerl nämlich nicht. Im ein oder anderen bereits überstandenen Lockdown-Geschehen wäre wohl so mancher richtig neidisch gewesen.

Aber das ist gar nicht notwendig, wenn man genau hinschaut. Merkel betont gerne: Der kleine Hofbewohner bekommt je nach Jahreszeit eine wechselnde Top(f)-Frisur. Mal darf er die Mähne wachsen lassen, mal wird es kurz: „Vorher hatte er eine stachelige Frisur“, verrät sein Besitzer. Ein echter „Topfschnitt“ muss das dann wohl gewesen sein. Eine gute Miene zum Frisurenwechsel macht der Tontopfmann allemal. Ob nun Moos auf dem Kopf besser ist als Efeu, im Frühling bunte Blüten wachsen und im Winter etwa „Stacheldraht“, modisch sieht es bestimmt immer aus. Zum guten Ton passt eben das alles.

Natürlich könnte man in so einem Topf-Kopf auch bestimmt ganz prima Küchenkräuter ziehen. Kresse vielleicht. Schnittlauch. Oder Petersilie. Dann könnte man dem Kerlchen einfach ein Schild in die Hand geben: „Ihr futtert mir alle Haare vom Kopf“ oder so ähnlich. Humor hat er ja sowieso, wie sein verschmitztes Lächeln zeigt. Wenn es nicht gerade mal wieder von einer – natürlich immer topmodischen Ranke-Frisur – kunstvoll umrahmt wird. Aber man kann schließlich nicht immer alles gleichzeitig im Kopf haben.