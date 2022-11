„Dieses Jahr trugen aber sehr viele Apfelbäume der Meckenheimer Streuobstwiese keine Früchte“, hat meine kleine Schwester Nessy beobachtet. „Woran lag das?“ „Nun, zum einen sind keine Honig- und Wildbienen in der Zeit der Apfelblüte geflogen, weil es so kalt war. Dadurch wurden viele Apfelblüten nicht bestäubt. Und zum zweiten sorgte die Alternanz dafür, dass es kaum Äpfel gab“, erklärt Opa Nörgel. „Die Alter – was?“, fragt Nessy. „Alternanz“, antwortet Opa. „So nennen die Menschen die Schwankung des Fruchtertrags im zweijährigen Rhythmus bei Obstbäumen. Ein Boskoop-Apfelbaum kann in einem Jahr eine Schubkarre voll Äpfel tragen, im nächsten Jahr gerade mal eine Damenhandtasche voll. Manche Apfelsorten sind bekannt dafür. Andere wie unser guter, alter Heimeldinger aus der Vorderpfalz tragen jedes Jahr Früchte – außer wenn mal Frost dazwischenkommt.“

„Zum Glück blühen nicht alle Apfelsorten gleichzeitig. Es ist deshalb immer mit Äpfeln zu rechnen“, fährt Opa fort. „Na, da bin ich aber froh!“, ruft Nessy. „Ein Jahr ohne Äpfel wäre für mich schrecklich!“