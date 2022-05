Kühle Weinschorle, kunstvoll restaurierte Oldtimer und Geselligkeit bietet das Maifest in Maikammer ab Donnerstag. Gastgeber sind Weingüter und Vereine.

Annähernd 300 historische Fahrzeuge sind für die 23. Internationale Weinrallye für Veteranenfahrzeuge am 27. und 28. Mai gemeldet. Ausrichter ist der Automobil-Club Maikammer. Die Gemeinde feiert am Wochenende das Maifest – erstmals nach zwei Jahren Coronapause, aber in „etwas angepasster Form“.

Dieses Mal wird vorwiegend in Winzerhöfen und Vereinsheimen gefeiert, die die Winzer selbst oder örtliche Vereine bewirtschaften. Der Grund dafür: Als mit der Organisation begonnen wurde, stand noch nicht fest, welche Corona-Bestimmungen gelten würden. „Deshalb haben wir diese Regelung gefunden“, erklärte Ortsbürgermeister Karl Schäfer. Im Vergleich zu den Vor-Pandemie-Jahren seien weitere Weingüter beteiligt, die zuvor nicht dabei waren. „Ich bin zuversichtlich, dass das angenommen wird“, so Schäfer.

Hofhockermarkt an zwei Tagen

Die Eröffnung ist am Donnerstag, 11 Uhr, auf dem Marktplatz. Den Festweinanstich übernimmt Schäfer, ihm assistieren Maikammers Weinprinzessin Sarah I. und „Winzerbu“ Tim Poschmann. Neben einem Kinderkarussell sind Spiel- und Süßwarenstände dabei. Während des „Hofhockermarkts“ stellen Hobbykünstler und Kunsthandwerker aus der Region ihr Können am Donnerstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr in der Weinstraße Süd vor. Einige Weingüter bieten Weinbergwanderungen oder Jahrgangsverkostungen an.

Das Oldtimer-Wochenende wird am Freitag eröffnet mit einer „Pfalztour“ entlang der nördlichen Deutschen Weinstraße ins Zellertal. Fast 100 Teams gehen laut Veranstalter an den Start. Den Tag beschließt eine „Rallyeparty“ im Festzelt, dort treten die „Wonderfrolleins“ auf.

Alte Autos und Motorräder

Die Internationale Weinrallye ist eine touristische Zuverlässigkeitsfahrt für Oldtimerfahrzeuge und startet am Samstag um 9 Uhr am Marktplatz in Maikammer. Über Annweiler, Bad Bergzabern geht es nach Weißenburg und zurück über Schweighofen, Herxheim, Zeiskam nach Maikammer. Gegen 15.30 Uhr werden die ersten Teilnehmer am Marktplatz in Maikammer sein und dort inmitten des Maifestes mit Sekt empfangen. Die „Stuttgarter Saloniker“ treten am Abend auf. Der Höhepunkt des Abends ist das Aufwiegen eines Teilnehmers mit Pfälzer Wein, diesen spenden traditionell die Maikammerer Winzer.

Die Rallye ist eine Ausfahrt für Automobile bis Baujahr 1968 und Motorräder bis Baujahr 1958 und findet traditionell alle zwei Jahre statt, im Wechsel mit der „Vino Miglia“ und der „Pamina Classic“. Die erste Internationale Weinrallye für Veteranenfahrzeuge wurde 1972 organisiert, dieses Jahr wird also das 50-jährige Bestehen gefeiert. In den vergangenen Jahren zählte die Weinrallye mit mehr als 300 teilnehmenden Fahrzeugen zu einer der größten Ein-Tages-Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet.

Das älteste Motorrad-Gespann, bewegt von Heinz und Els Kazmierzak aus Bree/Belgien, ist eine „BSA Colonial“, Baujahr 1923 mit 1000 Kubikzentimetern und 11 PS. Eine „Fisker & Nielsen Nimbus I“, ebenfalls Baujahr 1923 (750 Kubikzentimeter/7 PS) ist das älteste Solo-Motorrad und wird gefahren von Peter Halene aus Erkrath. Frank Henigin und Kerstin Seibert aus Annweiler steuern das älteste Automobil im Feld, einen Citroen C3 Trefle, Baujahr 1924 mit stolzen 11 PS und 856 Kubikzentimetern Hubraum.

Über 100 Helfer werden für die Weinrallye im Einsatz sein und für einen reibungslosen Ablauf sorgen.