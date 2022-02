Jedes Jahr im ausgehenden Winter werden am Isenachlauf im Kurpark die Uferpflanzen geschnitten. Dass dabei beinahe sämtlicher Bewuchs verschwindet, sehen Naturschützer kritisch. Laut Michael Ochse, Vorsitzender der Pollichia Bad Dürkheim, sollte man auch innerhalb von Städten und Dörfern die Bachufer nicht vollständig in kurzer Zeit mähen. „Das gilt auch für die schöne Isenach im Kurpark von Bad Dürkheim. Über Winter leben und ruhen in der pausierenden Vegetation viele Kleintiere: Schmetterlingsraupen, Käfer, Schnecken, Spitzmäuse, Spinnen und viele weitere.“ Auch nutzen Vögel die Ufer zur Nahrungssuche und als Versteck. Besser mähe man deshalb in Abschnitten. So könnten Lebensräume für Tiere erhalten bleiben und gleichzeitig ließe sich zu starker Bewuchs verhindern. Laut Pressesprecherin Petra Wurm will die Stadt prüfen, etwas abseits der Ufer nur alle zwei Jahre zu mähen. Auch wolle man klären, ob beide Ufer zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr gemäht werden können. Damit blieben für Kleintiere mehr Rückzugsräume erhalten. Allerdings sei zu bedenken, dass die Entenfütterung durch manche Kurpark-Besucher auch Ratten anlocke und diese durch dichten Bewuchs gefördert werden.