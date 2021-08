Unbekannte haben laut Polizeibericht in der Nacht auf Samstag mehrere Staubsaugerautomaten in der Hans-Böckler-Straße in Haßloch aufgebrochen. Anschließend nahmen sie das Kleingeld aus den Münzbehältern mit. Mögliche Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.