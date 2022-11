Unbekannte haben vermutlich am vergangenen Wochenende in der Nähe des Haßlocher Vogelparks eine größere Menge Müll illegal abgelagert. Die Ordnungsverwaltung der Gemeinde Haßloch bittet um Zeugenhinweise.

Fenster, Plastikwannen, Fliesen, Holzreste, Kunststoffe und Papier wurden auf einer mit einer Schranke versehenen Freifläche beim Vogelpark entsorgt. „Eine illegale Müllablagerung in dieser Größenordnung hatten wir nach Auskunft der Umweltabteilung längere Zeit nicht“, so Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage. Die Meldung über die Verschmutzung sei über mehrere Kanäle bei der Verwaltung eingegangen. Der Bauhof werde sich um die fachgerechte Entsorgung kümmern.

Kein Kavaliersdelikt

Eine solche Müllentsorgung schade nicht nur der Umwelt und Natur, sondern schaffe auch einen zusätzlichen Arbeitsaufwand für den Bauhof. „Das ist insofern ärgerlich, als die illegal in der Natur entsorgten Materialien auch problemlos beim Haßlocher Wertstoffhof hätten abgegeben werden können“, so Umweltdezernent Carsten Borck. Illegale Müllentsorgungen seien „kein Kavaliersdelikt“, sondern könnten mit einem Bußgeld geahndet werden. Zuletzt sei das am Pfalzplatz geschehen: Hier sei neben den Altglascontainern illegal Müll abgeladen worden. Das Ordnungsamt habe die Verursacher aber auf frischer Tat ertappt, und über die Kreisverwaltung sei ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden.

Die Anzahl von Müllablagerungen in dieser Größenordnung – die während der Corona-Pandemie zugenommen hatte – , sei glücklicherweise zurückgegangen, so Roßmann. Was man aber immer wieder mal finde, seien in der Natur entsorgte Restmüllsäcke, Reifen oder Schrottfahrräder. Auch Verpackungsmüll, der achtlos aus dem Autofenster geworfen oder bei einem Spaziergang in der Natur zurückgelassen wird, sei ein Problem, das längst nicht nur Haßloch kennt. „Aus diesem Grund gibt es bei uns Aktionen wie den Dreck-weg-Tag, bei dem auch Schulen und Kindergärten mit einbezogen werden, um für das Thema zu sensibilisieren“, so Borck. Anhand der dort gefüllten Mülltüten werde stets recht eindrucksvoll und gleichzeitig erschreckend deutlich, wie oft der öffentliche Raum als Mülleimer zweckentfremdet werde.

Kontakt

Wer eine illegale Müllablagerung beobachtet oder melden will, kann dies auf unterschiedliche Weise tun. Man kann sich telefonisch an die Umweltabteilung, 06324 935-330, wenden oder das Online-Kontaktformular auf der Homepage www.hassloch.de nutzen.