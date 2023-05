Das Interesse an den Mühlen in Großkarlbach ist ungebrochen.

Zum Mühlentag am Montag strömten mindestens so viele Ausflügler wie 2022 in den alten Ortskern, um die Dorf-, die Rhein-, die Heck- und die Pappelmühle zu besichtigen. Für manche mag auch das kulinarische und unterhaltende Angebot der Vereine im Vordergrund gestanden haben.

Mehr Radler, weniger Kinder

Thomas Hansemann vom Förderverein Mühlenmuseum ist jedenfalls zufrieden mit dem Zuspruch. „Wir haben eine Strichliste geführt“, sagt er, „circa 300 Besucher haben an unseren kleinen Führungen durch die Dorfmühle teilgenommen.“ Diesmal seien mehr Radfahrer, aber weniger Kinder da gewesen. Er ist froh, dass die Kändelgasse, wo das Eckbachgewölbe saniert wird, zum Fest geöffnet werden konnte. Das traditionelle Entenrennen auf dem Bach konnte aber wegen der Baustelle nicht stattfinden.