Am Möllbachweiher in Elmstein soll eine Fischaufstiegshilfe entstehen. Offen ist noch die Frage, ob es eine naturnahe Ausführung sein soll oder eine Fischtreppe aus Beton. Derzeit laufen verschiedene Voruntersuchungen.

Den Bau einer Fischaufstiegshilfe fordert die Struktur- und Genehmigungsdirektion bereits seit längerem, sie ist nötig um Fischen die Überwindung von Hindernissen wie Wehren zu ermöglichen. In Elmstein gibt es eine solches an der Wappenschmiede. Statt einer klassischen Fischtreppe ist in Elmstein eine naturnahe Aufstiegshilfe, ein so genannter Raugerinnen-Beckenpass, in der Diskussion. Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk ist ein Anhänger dieser Variante. Der Grund: Der Möllbachweiher ist bereits so stark versandet, dass er als Biotop eingestuft wird und deshalb nicht in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden darf. Mit einer naturnahen Aufstiegshilfe könne zumindest eine kleine erlebbare Wasserfläche erhalten bleiben, so Verdaasdonk.

Zunächst alle Daten sammeln

Eine Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen. Zunächst sollten alle Daten auf dem Tisch liegen, so der Ortsbürgermeister. Bereits untersucht sei beispielsweise die Sediment-Belastung. Laut Verdaasdonk ist das Ergebnis positiv, der Boden also von der Belastung her unproblematisch. Nötig ist jetzt unter anderem noch die Überprüfung des Weihers auf Kampfmittelfreiheit. Den Auftrag dazu soll der Haupt-, Finanz- und Rechtbauholzausschuss am 13. September vergeben.

„Wir haben keinen Zeitdruck“, macht Verdaasdonk klar. Auch nach dem Bau einer Fischaufstiegshilfe sei der Speyerbach für Fische nicht durchgängig passierbar, da es eine weitere Stufe gebe. Der Möllbachweiher wird, anders als der Name vermuten lässt, von einem Zufluss des Speyerbachs gespeist. Der Möllbach fließt bereits oberhalb des Weihers in den Speyerbach.

Wenn alle Daten vorliegen, sollen auch die Bürger beteiligt werden an der Entscheidung, ob eine Fischtreppe oder eine naturnahe Aufstiegshilfe gebaut wird, kündigte Verdaasdonk an. Eine Förderzusage des Landes liege bereits seit einigen Jahren vor. Allerdings müsse sie erneuert werden, da sie zu lange zurückliege. In der Zwischenzeit seien erwartungsgemäß auch die Kosten erheblich gestiegen.