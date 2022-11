Der verrückte Hutmacher, die Grinsekatze, die Herzkönigin und natürlich das weiße Kaninchen: Wer kennt nicht die skurrilen Figuren aus Lewis Carrolls Meisterwerk des Nonsens aus dem Jahr 1865? Nun nimmt sich die Märchenbühne Haßloch dieser Geschichte unter der Regie von Yannic Stein an.

Spätestens seit dem Tim Burtons Film von 2010 ist die Geschichte vom kleinen Mädchen Alice, das durch einen Kaninchenbau in eine kunterbunte Welt voller verrückter Wesen hineinfällt, wieder in aller Köpfe. Bei der Märchenbühne, dem Kinder- und Jugendtheater des Kulturvereins Ältestes Haus Haßloch, laufen die Proben derzeit auf Hochtouren. Premiere des Stücks, das viermal in der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule aufgeführt wird, ist am 26. November.

Alice (Marlena Armbrust) flieht vor der schrecklichen Geburtstagsfeier ihrer äußerst anstrengenden Tante Elvira (Ronja Zabler) und folgt dem weißen Kaninchen Bruno (Livia Moncada) durch eine geheime Passage mit Hilfe von „Schrumpfkuchen“ in das fantastische Wunderland. Dort angekommen, stört sie erstmal die schnippische Raupe „Raupinchen“ (Mia Scholz), den grummeligen blauen Brokkoli (Matilda Fuks) und den sonnenliebenden Pilz „Knolli“ (Anika Stockman). Um aus dem Wunderland zu entkommen, verfolgt sie das weiße Kaninchen weiter bis zur Teeparty des verrückten Hutmachers (Frida Weiss) und seines besten Freundes, dem nicht weniger verrückten Märzhasen (Kara Keidel).

90 Minuten voller Spaß, Musik und Tanz

Mitten in diese Party platzen jedoch die Blaubeeren (Jake Buckentin und Jakob Haas) hinein, die für ihren Job eher untalentierten Spione der bösen Herzkönigin (Sophie Scholz). Sie nehmen die ganze Teegesellschaft prompt gefangen, um sie ihrer Herrin vorzuführen, die eine Vorliebe für Törtchen und das Abschlagen von Köpfen hat. Wird Alice es schaffen, sich und ihre neu gefundenen Freunde aus dieser misslichen Lage zu befreien?

Die Antwort darauf liefern die 17 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 19 Jahren, die in dieser etwa 90-minütigen, quietschbunten Inszenierung voller Spaß, Spannung, Musik und Tanz in der Turnhalle der Grundschule das Wunderland zum Leben erwecken, das schon Generationen von Kindern und Erwachsenen begeistert hat.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Spielpause und dem damit verbundenen Wechsel der Schauspieler ist es diesmal für viele Akteure die erste große Rolle – oder sie stehen sogar zum ersten Mal überhaupt auf der Bühne. Was dafür sorgt, dass das Ensemble eines der jüngsten der letzten Jahre ist.

Gespielt wird an den ersten beiden Adventswochenenden in der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule. Das Stück eignet sich für Kinder ab vier Jahre.

Termine/Vorverkauf

„Alice im Wunderland“ ist in der Turnhalle der Ernst-Reuter-Grundschule in Haßloch, Martin-Luther-Straße 25, zu sehen am Samstag/Sonntag, 26./27. November, sowie am Samstag/Sonntag, 3./4. Dezember, jeweils um 15 Uhr (Einlass 14 Uhr). Kartenvorverkauf: Chaoskeller, Am Jahnplatz 6. Eintritt: 8/6 Euro (ermäßigt für Kinder ab vier Jahre, Schüler, Studierende). Karten auch an der Tageskasse ab 14 Uhr.