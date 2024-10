Die evangelische Gemeinschaft Heuchelheim-Niedesheim bietet Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene an. Seit August gibt es in Großniedesheim einen Grillabend für Männer. Weitere Angebote sollen in den nächsten Monaten folgen.

„Menschen einen Raum bieten, in dem sie sich begegnen und über ihren Glauben austauschen können“, so beschreibt Andreas Bietz, Pastor in der Stadtmission Grünstadt, sein Angebot – den Grillabend für Männer. Dass dieses besondere Angebot ins Leben gerufen wurde, erklärt Bietz damit, dass es „für Kinder seit zwölf Jahren Veranstaltungen, zum Beispiel den Entdeckerclub, gibt, für Erwachsene aber gar nichts“. Gerade Eltern von Kindern, die Veranstaltungen der Gemeinschaft besuchen, wolle man mit diesem Angebot ansprechen. Doch auch alle anderen Interessierten seien herzlich eingeladen.

Die Idee für den Grillabend kam dem Pastor während einer Umfeldanalyse, die er im Rahmen einer Weiterbildung durchführte. So befragte er Leute in den Gemeinden Groß- und Kleinniedesheim sowie Heuchelheim, welche Angebote es gibt, oder welche sie sich wünschen würden. Das Ergebnis: „Für Erwachsene, die keinen Sport machen, gibt es wenige bis gar keine Treffpunkte.“ Dem wollte der Pastor entgegenwirken und erarbeitete mit Tipps von einem Kollegen, der eine ähnliche Veranstaltung leitet, ein Konzept für seinen Grillabend.

Arzt und Personalchef berichten

Neben dem gemeinsamen Essen vom Grill steht auch ein gut 15-minütiges moderiertes Gespräch auf dem Programm. Unterschiedliche Talkgäste erzählen laut Bietz aus ihrem privaten und beruflichen Leben, sowie über die Verbindung der eigenen Lebenssituation mit dem Glauben. So war bei der ersten Veranstaltung Manfred Pohl, ein Arzt aus Heuchelheim, dabei, der aus seinem Berufsleben berichtet habe. „Die Teilnehmer waren sehr an seinen Erlebnissen interessiert, vor allem auch wie Manfred Pohl damit umging, Leuten sagen zu müssen, dass für sie keine Hoffnung auf Heilung besteht“, erzählt der Pastor. Im September war ein Personalchef zu Gast, der von Einstellungsgesprächen, Abmahnungen oder Kündigungen, aber auch von seinem Weg zum Glauben berichtet habe. Bietz habe mit ihm darüber gesprochen, wie sein Glaube und seine Arbeit zusammenspielen, gerade mit Blick auf die „weniger schönen Aufgaben wie das Aussprechen von Kündigungen“.

Zudem bestehe den ganzen Abend über die Möglichkeit, Fragen zu stellen und über „Gott und die Welt zu sprechen“. Die Erfahrungen seien positiv, berichtet Bietz. Schon beim ersten Grillabend seien die sieben Gäste ins Gespräch gekommen und hätten „ungefragt ihre Lebensgeschichte erzählt“. Besonders beeindruckend sei für den Pastor gewesen, dass nicht nur die erfolgreichen Lebensabschnitte, sondern auch die weniger erfolgreichen zur Sprache gekommen seien, ohne dass sich die Teilnehmer vorher kannten.

Männer von 30 bis 80 Jahren

Dies zeige die „große Offenheit und das Vertrauen“ der Teilnehmer, freut sich Bietz. Die Rückmeldungen seien gut und die meisten Gäste würden wieder kommen. „Ich war erstaunt, als sich jeder Einzelne nach dem letzten Grillabend bei mir bedankt hat, dass ich dieses Angebot ins Leben gerufen habe“, erzählt der 44-Jährige. Das habe er noch nie zuvor erlebt. Er würde sich freuen, wenn die Veranstaltung in Zukunft noch mehr Zuspruch bekommen würde: „Im letzten Monat waren wir zu acht, da würde ich mir natürlich noch ein bisschen mehr Resonanz wünschen.“ Die Altersspanne bei den Treffen reiche von 30- bis hin zu 80-Jährigen, berichtet der Pastor. Für die Veranstaltung sehe er daher „auf jeden Fall eine Zukunft“.

Neben dem Grillabend soll in den nächsten Monaten auch ein Frauengesprächskreis aufgebaut werden, den seine Frau, Marion Bietz, die mit ihm die Stadtmission in Grünstadt leitet, veranstalten wird. Und auch ein Glaubenskurs soll gestartet werden.

Stichwort: Evangelische Gemeinschaft Heuchelheim-Niedesheim

Die Evangelische Gemeinschaft Heuchelheim-Niedesheim ist ein aus Spenden finanziertes Netzwerk innerhalb der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Gemeinschaft ist eine Tochtergemeinde der Stadtmission Grünstadt und gehört zum C1 Evangelischen Gemeindebund. Zu den Veranstaltungen gehören neben den Männerabenden der Entdeckerclub, die Pre-Teens und der Teenkreis. Auf ihrem Facebook- sowie WhatsApp-Kanal informiert die Gemeinde über ihre Angebote.

Termin

Grillabend für Männer mit Talk am Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr, im Kinder- und Jugendtreff Großniedesheim. Pastor Andreas Bietz wird mit dem ehemaligen Geschäftsführer mehrerer Unternehmen über die Höhen und Tiefen des Berufslebens sprechen und klären, welche Rolle der Glaube dabei spielt. Es gibt Leckereien vom Grill und Getränke. Es wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro erhoben. Anmeldung per E-Mail an andreas.bietz@egvpfalz.de. Infos unter Telefon 06359 924135.