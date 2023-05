Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast wie eine gewöhnliche S-Bahn setzt sich der Triebwagen mit einem kleinen Ruck in Bewegung. Das war’s aber schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn der Führerstand des Zugs, der am Montagmorgen am Elmsteiner Bahnhof losfährt, ist leer. Dafür aber ist das Fahrzeug vollgepackt mit modernster Technik.

„Lucy“ haben die Entwickler den Triebwagen getauft, der von außen unspektakulär wirkt, aber der es im wahrsten Sinne in sich hat. Denn der 1994 gebaute Zug ist ein umgebautes