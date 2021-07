Forst. Das Hoffest hat im Lucashof Tradition. Am ersten Juli-Wochenende steht dort die Geselligkeit im Mittelpunkt. In diesem Jahr ist nun ein Neustart nach den Lockdowns geplant. Allerdings wird die Veranstaltung anders sein als gewohnt.

Andere Betriebe in der Region, die ebenfalls in diese Richtung denken, betrachten die Veranstaltung, die den Namen „Landart“ trägt, als eine Art Versuchsballon. „Ich glaube, die Zeit, um Feste zu feiern und zu tanzen ist noch nicht da, aber um sich mit Freunden im kleineren Rahmen bei einem Glas Wein und einem Essen zu treffen, schon“, erklärt Juniorchef Philipp Lucas.

Normalerweise kommen an einem Abend bis zu 1000 Besucher zu dem Weingut, dieses Jahr dürfen pro Abend 250 Personen das Gelände nach vorheriger Einlasskontrolle betreten. „Wir haben auch nur für 250 Gäste Sitzplätze mit entsprechenden Abständen im Freien“, sagt Lucas und verweist auf die Auflagen der Gesundheits- und Ordnungsbehörden.

Grünwedel kocht

„Wir wollen einen Anfang machen, auch wenn wir einen höheren Aufwand als sonst haben. Wir freuen uns darauf“, meinte Lucas. Er habe dafür viel Zuspruch bekommen. „Ich denke schon, dass kleinere Veranstaltungen ein Weg sein können.“

Es gibt Weine aus dem eigenen Weingut, außerdem kommt Dominik Grünwedel, einst Koch und Pächter des „Kleinen Prinzen“ in Forst, wieder zurück und sorgt für die kulinarischen Angebote. Musikalisch wird „Mike and the Family“ die Gäste unterhalten.

Los geht es am Freitag um 17 Uhr. Auch am Samstag und Montag ist „Landart 2021“ ab 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag steht das Lucashof-Team schon ab 11 Uhr für die Gäste zur Verfügung.