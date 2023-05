Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verleihung des Staatsehrenpreises des Landes Rheinland-Pfalz an das Weingut Peter in Wachenheim ist eine große Ehre für Lucas Peter. Der 25-Jährige steht im elterlichen Betrieb seit zwei Jahren in der Verantwortung.

Nach seinem Studium zum Weinbautechniker ist Lucas Peter 2018 in den elterlichen Betrieb eingestiegen und seit dem verantwortlich für den Keller und den Weinberg. Um noch mehr Erfahrungen zu sammeln,