Am Donnerstag, 22. Oktober, 10 Uhr, verhandelt das Verwaltungsgericht Neustadt die Klage des US-Investors Hillwood gegen den Landkreis Bad Dürkheim. Es geht um die Ablehnung des Bauantrags für ein Logistikzentrum in Haßloch.

Der Plan, im Industriegebiet Süd ein Logistikzentrum zu bauen, hatte im vergangenen Jahr heftige Proteste in der Öffentlichkeit und eine ablehnende Haltung in den politischen Gremien in Haßloch zur Folge.

Der US-Investor klagt vor dem Verwaltungsgericht Neustadt gegen den Bescheid der Kreisverwaltung Bad Dürkheim vom 28. Mai 2019, mit dem sein Bauantrag für ein Logistikzentrum in der Siemensstraße abgelehnt worden war. Der Kreis hatte dies mit der Veränderungssperre begründet, die der Haßlocher Gemeinderat im März 2019 für den neuen Bebauungsplan „Am Obermühlpfad“ erlassen hatte. Gegen diese Entscheidung des Kreises hatte Hillwood Widerspruch eingelegt, ebenso gegen den Zurückstellungsbescheid des Bauantrags vom 7. Januar 2019. Mit beiden Widersprüchen war Hillwood vor dem Kreisrechtsausschuss gescheitert. Nächster juristischer Schritt war für den Investor die Klage gegen den Kreis Bad Dürkheim, die nun am 22. Oktober verhandelt wird.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilte die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht, Helga Klingenmeier, mit, dass die Verhandlung vor der 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt stattfinden wird. Allerdings weicht die Kammer angesichts der einzuhaltenden Abstandsregeln in den Sitzungssaal der Kreisverwaltung Bad Dürkheim aus, weil mit einer großen Anzahl von Beteiligten und Zuschauern gerechnet werde. Ein Anmeldeverfahren sei bisher nicht vorgesehen. Beigeladen sind die Gemeindeverwaltung und der Eigentümer eines Nachbargrundstücks.