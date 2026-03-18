Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr musste eine 19-jährige Rollerfahrerin nach eigenen Angaben in der Hauptstraße in Erpolzheim wegen eines einfahrenden Lkw stark abbremsen, wobei sie stürzte. Der bislang unbekannte Fahrer fuhr demnach weiter, ohne sich um den Unfall und die 19-Jährige zu kümmern. Diese wurde laut Polizei leicht verletzt. Am Roller entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.