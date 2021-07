Der Lionsclub Haßloch hat über 2000 Portionen Eintopf organisiert, um die Menschen in der Katastrophenregion im Ahrtal zu unterstützen.

Jan Wernecke, der Präsident des Lionsclubs Haßloch, hatte nach dem Bekanntwerden der Unwetterkatastrophe an der Ahr sofort den Kontakt zum Lionsclub Ahrweiler gesucht, um aus erster Hand zu erfahren wo geholfen werden kann. „Einige tausende Haushalte haben keine Küche mehr und können sich nichts zu essen kochen“, war die Aussage von Lars Huth vom Lionsclub Ahrweiler. Der dortige Lionsclub hatte von einem anderen Club eine „Gulaschkanone“ bekommen, es fehlte nur noch an dem entsprechenden „Füllmaterial“, teilte Michael Raquet vom Verein Lionsclub/Lionshilfe Haßloch mit. Daraufhin organisierten die Haßlocher Vereinsmitglieder bei einem Supermarkt in der dortigen Umgebung und beim Gastroservice vom Haßlocher „Hubertushof“ Fertigeintopf-Dosen. Diese sind am Samstag in Ahrweiler angeliefert worden beziehungsweise werden am Montag dort ankommen. „Wir hoffen, dass wir damit eine kleinen Beitrag in dieser schwierigen Situation leisten können“, so der Haßlocher Lionsclub.