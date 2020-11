Das ist halt der Fluch der guten Tat. Als wir am Montag über den Adventskalender des Haßlocher Lionsclubs berichtet haben, lag der Gedanke nahe, die nüchterne Meldung auf unserer RHEINPFALZ-Homepage mit einem passenden Bild aufzuhübschen. Also lachte den Online-Nutzern da ein leckeres Schokoladetäfelchen entgegen. Vermutlich deshalb, weil das Wort „Adventskalender“ reflexartig vor dem geistigen Auge eine kleine süße Überraschung hinter dem geöffneten Türchen erscheinen lässt.

Aber weit gefehlt: Schokolade verbirgt sich gar nicht dahinter, hat der Lionsclub mitgeteilt. Dafür kann man sich mit Gewinnen überraschen lassen. Es winken über 160 Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Jeder Kalender hat eine Losnummer, die Gewinnnummern stehen täglich auf www.lions-hassloch.de. Hauptpreis am 24. Dezember: 1000 Euro, außerdem gibt es fünfmal je 500 Euro. Der Adventskalender, dessen Reinerlös an mehrere Einrichtungen geht, wird in den Apotheken, der Tourist-Info, im Weltladen und im Chaoskeller verkauft (fünf Euro) und kann auf der Lions-Homepage bestellt werden.