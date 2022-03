Die Dürkheimer Lions-Hilfe unterstützt eine Reihe von Projekten mit knapp 30.000 Euro – unter anderem Michael Zaczkiewiczs Ukraine-Hilfe und das Hospiz.

Die Lions haben sich nach eigenen Angaben bereits in verschiedenen Hilfsaktionen für die Ukraine engagiert, etwa durch das Sammeln von Spendengeldern und Hilfsgütern und die Teilnahme an Hilfstransporten. Mit 16.000 Euro unterstützen sie nun das vom Dürkheimer Augenarzt Michael Zaczkiewicz initiierte Sammeln von Spenden für das Zentrum „Dzherelo“ für Behinderte in Lviv (Lemberg). Er weist darauf hin, dass aus allen Landesteilen der Ukraine Flüchtende mit behinderten Familienmitgliedern unter dramatischen Verhältnissen im „Dzherelo“ Hilfe suchen, es fehle an Medikamenten. Jeder Cent komme den Hilfsbedürftigen direkt zugute, betonen die Lions.

Weitere Spenden gehen an Hospiz und Pfadfinder

Das Dürkheimer Hospiz wird für spezielle Betreuungsangebote für die Palliativ-Patienten 5000 Euro erhalten. Mit 2400 Euro deckt die Lions-Hilfe die Jahresmiete für das Pfadfinderheim des Stammes der Salier ab. Wunsch der Dürkheimer Pfadfinder bleibt aber ein eigenes Vereinsheim. Das Jugendkunstsymposium der Künstlervereinigung „Pfälzische Sezession“, das im August erneut in Bad Dürkheim stattfinden soll, unterstützen die Lions mit 5000 Euro.