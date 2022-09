Die Bude aufräumen? Hemden falten? Flecken entfernen? Auto reparieren? Dafür gibt es unzählige Kurzanleitungen oder auch Lifehacks im Internet. Aber was sind eigentlich Lifehacks?

Übersetzt heißt es „Lebenskniff“ oder „Trick zur Erleichterung des Lebens“. Meine Oma hat dazu noch Trick 17 gesagt. Etwas, was uns komplizierte Dinge oder langweilige langwierige Dinge im Leben erleichtern soll. Ein kurzer Dreh oder ein Handgriff und schon ist es einfach und schnell erledigt. Wenn ich mir die Anleitungen anschaue, denke ich oft: „Ja, hätte ich auch draufkommen können. Ist ja eigentlich ganz einfach.“ Trotzdem mache ich es das nächste Mal wieder so wie immer. Langsamer eben.

Mal Neues ausprobieren

Aber langsamer ist doch nicht schlechter, oder? Gewohnheiten lassen sich nur schlecht ändern. Was wir uns über die Zeit angewöhnt haben, lässt sich nur schwer wieder abtrainieren. Ob es die Art ist, wie wir Wäsche falten. Oder wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wir sind eben Gewohnheitstiere. Aber Neues ist nicht immer schlecht. Einfach mal ausprobieren. Mal neue Wege gehen. Den Morgen nicht mit dem gewohnten Beginnen, sondern etwas Neues ausprobieren. Auf dem Weg zur Arbeit mal mit jemandem einen kleinen Plausch halten oder nur nett Grüßen. Neue Perspektiven entdecken. Vielleicht eine Kunstausstellung besuchen oder mal den Gottesdienst in einer anderen Gemeinde. Dadurch können wir unsere Routine durchbrechen und es kommt etwas Abwechslung in unser Leben. Etwas neues, ein frischer Wind. Und schon fühlt man sich etwas leichter.

Lifehack, das Leben leichter machen.