Die Pandemie hat auch der Liedertafel Ungstein zugesetzt. Bei der Mitgliederversammlung wurde als oberstes Ziel ausgegeben, die Chöre wieder zu alter Stärke zu führen.

Dazu sei es in erster Linie notwendig, möglichst viele der zurzeit noch eher zurückhaltend agierenden aktiven Sänger zurück in die Chorproben zu holen. Sowohl der Traditionelle Chor als auch der 2011 gegründete Popchor „TonArt“ verfügen noch immer über je 35 bis 40 Sänger. „Wir befinden uns auf einer Insel“, beschrieb Chorleiter Erik Meßmer die Situation angesichts der vielen Vereinsauflösungen in der Chorlandschaft.

„TonArt“-Leiterin Salome Niedecken berichtete von den verschiedenen Stationen der Wiederaufnahme von Chorproben, darunter Proben unter freiem Himmel auf der Römerkelter oder dem Ungsteiner Sportplatz sowie Online-Chorproben. Aus diesen doch sehr schwierigen Verhältnissen sei ihr Chor gestärkt hervorgegangen, was besonders in den darauffolgenden Singstunden im evangelischen Gemeindehaus in Leistadt deutlich geworden sei, als man mit entsprechendem Abstand wieder drinnen proben konnte. Sie lobte die immer enger werdende Verbindung zwischen Chorleitung und Vorstand. Für die kommende Zeit habe sie tolle Arrangements ausgesucht und freue sich schon auf ihre ersten gemeinsamen Konzerte mit „TonArt“. Ihr Bericht passte zu der allgemein deutlich spürbaren Aufbruchstimmung in der Liedertafel.

Vorstand im Amt bestätigt

Laut Schatzmeisterin Stefanie Teiche gelang es durch die 2021 erhöhten Mitgliedsbeiträge sowie Spenden, trotz der Einnahmeverluste das erwirtschaftete Minus auf etwa 800 Euro zu begrenzen. Bei den Neuwahlen des Vorstands wurde die Vereinsspitze in ihren Ämtern bestätigt, einzig Schriftführerin Alexandra Winkelmann schied auf eigenen Wunsch aus.

Dieses Jahr möchte die Liedertafel am Förderprogramm Impuls des Bundesmusikverbands teilnehmen, das Amateurmusik in ländlichen Räumen fördern und Musizierenden einen Neustart erlauben soll. Am Ende soll so das Adventskonzert in der Burgkirche größer werden als bisher. Als Ersatz für die Konzerte beim Erlebnistag Deutsche Weinstraße plant der Verein ein Konzertwochenende am 16. und 17. Juli im Weingut Koch.